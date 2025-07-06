Yorgun ve zayıflamış göründüğü fotoğrafın 3 ay öncesine ait olduğu öne sürülürken, Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, fotoğrafın birkaç gün önce fizik tedavi merkezinde çekildiğini belirtti.

'HERKES YORGUN GÖRÜNEBİLİR'

Kural, İnanır’ın sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Kadir’in sağlığı gayet yerinde, her gün daha iyiye gidiyor. Gün boyu fizik tedavi alıyor, aralarda dinleniyor. O fotoğraf, bir hayranın mola sırasında çektiği bir kare. Spor ya da tedavi sonrası herkes yorgun görünebilir. O gün yanında değildim, böyle bir görüntü oluşmuş. Şu an evdeyiz, durumu çok iyi.”

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, uzun süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu olmuştu.