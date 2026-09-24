Kadir İnanır’ın vefatının ardından usta oyuncunun mirasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. İnanır’ın ikiz yeğenleri Cevahir Önder ve Hüseyin Önder, gündeme gelen miras süreci hakkında konuştu.

İnanır’ın avukatı Bişar Abdi Alnıak, geçtiğimiz günlerde usta oyuncunun mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığını açıklamıştı. Önder kardeşler ise adliyeye miras talebiyle gitmediklerini belirtti.

“BİZİ MİRAS İLGİLENDİRMİYOR”

Cevahir ve Hüseyin Önder, adliyeye gitmelerinin nedeninin miras talebinde bulunmak olmadığını söyledi. İkiz kardeşler, kendilerine resmi bir tebligat geldiğini ve bu nedenle adliyeye gittiklerini ifade etti.

Hüseyin Önder, “İstediğine bırakır. Burada hukukun ne söyleyeceği önemli. Bunu çok yürekten söylüyorum: Bizi miras ilgilendirmiyor” dedi.

Önder, “Ben mirası alacağım diye gitmedim ki. Bana bir tebligat geldi ve gittim, bu kadar. Hak talep etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR’IN MİRASININ DEĞERİ NE KADAR?

Kadir İnanır’ın geride bıraktığı mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu ifade edildi.

Bu varlıklar arasında yaklaşık 650 milyon TL değerinde gayrimenkuller, 25’ten fazla lüks saat ile altın çakmak ve yüzüklerden oluşan yaklaşık 50 milyon TL değerindeki eşyalar bulunuyor. İnanır’ın dünyanın farklı yerlerinden topladığı 3 binden fazla kurbağa figürünün toplam değerinin ise yaklaşık 35 milyon TL olduğu belirtildi.

Mirasla ilgili hukuki süreçte hangi kararın verileceği ise sürecin ilerleyen aşamalarında netleşecek.