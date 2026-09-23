Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar devam ederken aileden yeni açıklamalar geldi. İnanır'ın yeğeni Fırat İnanır, inşaatta çalışırken görüntülenirken amcasının vasiyetiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.

“ONUN GİBİ DEV BİR SANATÇININ YEĞENİ OLMAK BANA YETER”

Kadir İnanır'ın yeğeni Fırat İnanır, inşaatta çalışırken görüntülendi. Fatsa Life'dan Zafer Akbaş'ın haberine göre; Miras tartışmalarıyla ilgili konuşan Fırat İnanır, “Amcamın kararına saygı duyuyorum. Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın yeğenleri arasındaki miras tartışmalarına farklı bir boyut kazandıran bu açıklama sonrası sosyal medya kullanıcıları da yorum yaptı. Bazı kullanıcılar 'Ekmeğini taştan çıkarıyor.' 'Helal olsun sana', 'Miras derdine düşenlere ders gibi cevap' yorumlarını yaptı.

LEVENT İNANIR'DAN VASİYET TEPKİSİ

Kadir İnanır'ın diğer yeğeni Levent İnanır ise vasiyetle ilgili farklı bir açıklama yaptı. Levent İnanır, dayısının kendilerine “bir kol saati, bir kravat dahi bırakmadığını” belirterek bunun Kadir İnanır'ın dünya görüşüne uygun olmadığını savundu.

Levent İnanır, vasiyetin sağlıklı olduğu dönemde alınmış bir karar olmadığını öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

İnanır ayrıca Kadir İnanır'ın bütün film teliflerini ve dedelerinden kalan bazı miras paylarını da Jülide Kural'a devrettiğini iddia etti. “Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız” diyen Levent İnanır, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin açıklanacağı duruşma ise bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmiş durumda.