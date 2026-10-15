Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır bir Youtube programına konuk oldu. İnanır, dayısı Kadir İnanır’ın çok konuşulan kurbağa koleksiyonuyla ilgili konuştu.

‘NEYE GÖRE ÖLÇTÜN NEYLE TARTTIN?’

İnanır, "Kadir Bey'in göden deriz, kurbağa koleksiyonu varmış. Neye göre ölçtün, neyle tarttın? Altın mı, gümüş mü, ayarı ne? İçinde bez var, seramik var, cam var... 35 milyon, ha. Eğer ben kurbağaları yeğenlerine bağışlarsam mesela, 35 milyonluk hibe mi yapmış oluyorsun? Soru işareti” ifadelerini kullandı.

‘KURBAĞA KOLEKSİYONU KADİR BEY’İN EVİNDE YOK’

Kurbağa koleksiyonunun evde olmadığını belirten İnanır, “Bu arada kurbağa koleksiyonu da evde yok. Kadir Bey'in evinde yok. Nerede olduğu belli değil. O da götürülmüş, yok. Biz hastanedeyken onlar da kaybolmuş. Başka adli vakalar var burada, anlatabildim mi?" diye konuştu.