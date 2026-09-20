Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 27 Haziran’da, 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mirasına ilişkin tartışmalı bir hukuki süreç başladı.



İnanır'ın gayrimenkuller, banka mevduatları, özel koleksiyonlar ve telif gelirlerinden oluşan milyarlık servetini yalnızca 27 yıldır birlikte yaşadığı hayat ortağı Jülide Kural'a bırakması, akrabaları tarafından tepkiyle karşılandı.



Çocuğu ve kardeşi bulunmayan İnanır'ın hazırladığı vasiyeti nedeniyle mirasından pay alma hakkı bulunmayan yeğenleri, mahkeme salonunda bu duruma tepki gösterdi. Vasiyetname duruşması 17 Aralık'a ertelenirken, İnanır'ın tartışmalı mirasının ne olduğu da ortaya çıktı.



PAYLAŞILAMAYAN SERVET BELLİ OLDU



Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İnanır'ın mirası şu şekilde:



- İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar. Bunların toplam değeri; 650 milyon lira.



- 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL.



- Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.



- Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 Milyon TL kazandıracak.



- Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.





Avukat Hikmet Altun Kalem, süreçte 28 mirasçı bulunduğunu açıkladı.

Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise bazı mirasçılara adres değişikliği ve seyahat gibi nedenlerle ulaşılamadığını belirterek eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.



AKRABALARI PAY ALAMAYINCA İTİRAZ ETTİ

İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının büyük bölümünü uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural’a bıraktığı ileri sürüldü. Vasiyetnamenin içeriğine ilişkin bu iddia, aile içinde görüş ayrılıklarına neden oldu.

Levent İnanır, dayısının vasiyetini neden değiştirdiğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Son düzenlemelerin sanatçının sağlık sorunları yaşadığı dönemde yapıldığını savunan İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Aileye mirastan pay bırakılmadığını ileri süren Levent İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” ifadelerini kullandı. İtirazlarının yalnızca ekonomik nedenlere dayanmadığını söyleyen İnanır, ailenin tamamen dışarıda bırakıldığını düşündüklerini dile getirdi. Bu açıklamalar, vasiyetnamenin geçerliliği hakkında verilmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımıyor.



TARTIŞMAYA TEHDİT İDDİALARI DA EKLENDİ

Levent İnanır’ın, dayısının karar verme iradesine ilişkin sözlerine eski eşi Neslihan Acar tepki gösterdi. Acar, Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca inandığı değerleri savunduğunu, kararlı tutumu ve çevresine verdiği destekle hatırlandığını belirtti.

Tartışmaların ardından sosyal medyada Levent İnanır’a ait olduğu ileri sürülen bir mesajın görüntüsü paylaşıldı. Neslihan Acar, eski bir fotoğrafı üzerinden tehdit mesajı aldığını ve mesajın 77 yaşındaki annesine gönderildiğini açıkladı. Kızı Öykü Arıca da paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

Mesajın kaynağı ve içeriğine ilişkin iddialar konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bilgisi paylaşılmadı.



JÜLİDE KURAL'DAN 'VASİYETE SAYGI' ÇAĞRISI

Tartışmalara ilişkin konuşan Jülide Kural, yasını yaşamak istediğini belirterek İnanır’ın iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sanatçının hayatı boyunca ailesine destek olduğunu ifade eden Kural, vasiyetnameyle ilgili sürecin hukuk çerçevesinde ilerleyeceğini söyledi. Kural, açıklamasında “Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

Vasiyetnamenin açıklanmasına ilişkin sürecin, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından 17 Aralık’taki duruşmada devam etmesi bekleniyor.