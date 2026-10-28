Kadir İnanır'ın 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı vasiyetnameyle mal varlığını, telif haklarını ve isim haklarını Jülide Kural'a bırakması, aile üyeleri arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, sanatçının vasiyetini hazırladığı dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının iradesini etkilemiş olabileceğini ileri sürerek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Diğer yeğeni Gül Bakar ise İnanır'ın kararına saygı duyduğunu belirtti.

‘BÜYÜK BİR SERVETTEN OLUŞMUYOR’

T24'ten Sibel Yükler'e konuşan Jülide Kural, Kadir İnanır'ın mirası etrafında yaşanan tartışmalara ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘ASIL MESELE MİRAS TARTIŞMASI DEĞİL’

Miras tartışmalarına ilişkin konuşan Kural, meselenin yalnızca mal varlığının paylaşımı olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Kendisinin bir erkeğin servetine konmuş, edilgen bir kişi gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Kural, şu ifadeleri kullandı:

“Asıl mesele bir miras tartışması değildir. Asıl mesele, yaşamı boyunca kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını, bir erkeğin servetine konmuş edilgen ve niteliksiz bir kişilik olarak göstermeye çalışmaktır.”

“25 ROLEX SAAT İDDİASI TAMAMEN UYDURMA”

Kural, Kadir İnanır'ın mal varlığına ilişkin iddialara açıklık getirirken sanatçının büyük bir servete sahip olduğu yönündeki söylemlerin doğru olmadığını dile getirdi.

İnanır'ın mal varlığını anlatan Kural, “Öncelikle, Kadir İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir” dedi.

Kamuoyunda konuşulan 25 Rolex saat iddiasını da reddeden Kural, sanatçının mirası hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

“EVLENMEYE SICAK BAKMAYAN BENDİM”

Kadir İnanır ile yıllar boyunca evlenmeden sürdürdükleri birlikteliklerine de değinen Jülide Kural, bunun kendi tercihi olduğunu açıkladı. İlişkilerinin gücünü resmî bir bağdan ziyade sevgi, güven ve ortak yaşam iradesinin oluşturduğunu belirten Kural, şöyle konuştu:

“Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir'le birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu.”

Kural, İnanır'ın hastalığı ve ölümünün ardından geçmişte hayatlarında bulunmayan kişilerin söz sahibi olmaya çalışmalarını da eleştirdi. Bu konudaki tepkisini, “Hayatımızda yıllarca bulunmayan insanların, onun hastalığı ve ölümünün ardından söz sahibi olmaya çalışmalarını kabul etmiyorum” sözleriyle dile getirdi.

'SEN GİDELİ DÜNYA FENA... ÇOK FENA'

Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirten Jülide Kural, avukatı Bişar Alinak aracılığıyla hukuki girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Kural, açıklamasının sonunda hayat arkadaşına duyduğu özlemi de dile getirdi. Kadir İnanır'a seslenen Kural, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!”