Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan usta sanatçı, bu kez vasiyeti ve mirasıyla gündeme geldi.

Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından aile cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Vasiyetin okunacağı duruşmanın bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmesinin ardından yeğeni Levent İnanır da konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

“BEN O VASİYETE İNANMIYORUM”

Oyuncu Levent İnanır, katıldığı bir programda dayısı Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin açıklamalar yaptı. Dayısını çok iyi tanıdığını söyleyen İnanır, açıklanan vasiyetin onun iradesini yansıttığına inanmadığını dile getirdi.

Kadir İnanır'ın kendisine bir dönem vekâlet vermek istediğini öne süren Levent İnanır, yaşadığı bir konuşmayı şöyle anlattı:

“Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma ‘Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?’ diye sordum. Kadir dayım da ‘Vekâletim sende’ dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”

“5 MİLYON DOLAR CİVARINDA BİRİKİMİ VARDI” İDDİASI

Levent İnanır, dayısının birikimine ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kadir İnanır'ın yaklaşık 5 milyon dolar civarında birikimi olduğunu öne süren İnanır, hastalık dönemindeki hastane masraflarının bu miktarın yanında çok küçük kaldığını savundu.

Kadir İnanır'ın ailesine bağlı bir insan olduğunu belirten yeğeni, oyuncunun güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini de ileri sürdü.

“İRADE SORUNU VARDI” SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Daha önce dayısının irade sorunu yaşadığını söyleyen Levent İnanır, bu ifadeyle neyi kastettiğini de anlattı. İnanır, sözlerinin tıbbi bir değerlendirmeden ziyade dayısının kullandığı ilaçlarla ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu, hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu.”

İnanır, dayısının bazı yeğenlerine miras bırakmadığını da öne sürerek, “Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” dedi.

“DAYIMA İYİ BAKILMADI” İDDİASI

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yaklaşık 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'ın hastalık sürecindeki tutumuna ilişkin de iddialarda bulundu. Dayısının ölümünde ihmal olduğunu düşündüğünü söyleyen İnanır, 2025'teki hastane tedavisi sonrasında yaşananları anlattı.

İnanır, “Kadir dayıma iyi bakılmadı. 2025'te hastanedeki tedavisi sırasında yürürken, eve gittikten sonra zatürre oldu. Evde kim varsa bu konuda ihmali olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Levent İnanır'ın kendi iddiaları olarak gündeme geldi.

KADİR İNANIR'IN ARŞİVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR

Dayısının arşivinin kendisinde bulunduğunu söyleyen Levent İnanır, Kadir İnanır'ın ödülleri ve saatlerinin de sergileneceği bir müze açmak istediğini belirtti. İnanır, giriş ücretinin cüzi tutulacağı müzeden elde edilecek gelirle kız çocuklarının eğitimine destek olmayı planladığını anlattı.

JÜLİDE KURAL: “BEN ACIMI YAŞIYORUM”

Vasiyet tartışmalarının diğer tarafında yer alan Jülide Kural ise daha önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtmişti.

Kural, “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu” demişti.

Kadir İnanır'ın vasiyetine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Kural, hukuki sürecin işleyeceğini belirterek, “Kadir'e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullanmıştı. Kural ayrıca İnanır'ın mezarını kendisinin yaptırdığını da açıklamıştı.