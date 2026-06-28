Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır için düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende konuşan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın hayattayken organlarını bağışladığını açıkladı.

''EN ÇOK DA KALBİMİ VE GÖZLERİMİ ALANI MERAK EDİYORUM''

Dayısının vasiyetinden bahseden Levent İnanır, "Vasiyeti çok güzel. Organlarını bağışlamıştı. 'En çok da kalbimi ve gözlerimi alanı merak ediyorum.' demişti." ifadelerini kullandı.

Levent İnanır'ın aktardığı bu sözler, törene katılanları duygulandırırken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Usta sanatçının organ bağışı konusundaki vasiyeti, sevenlerinden takdir topladı.