Kadir İnanır'ın 2022 yılında hazırladığı vasiyetnameyle tüm maddi ve manevi mirasını ve telif haklarını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı belirtildi. Beyoğlu 48. Noterliği'nde doktor raporu ve iki tanık huzurunda resmi olarak düzenlenen vasiyetname, usta oyuncunun vefatının ardından gündeme geldi. Vasiyetle ilgili tartışmalar sürerken bugüne kadar açıklama yapmayan Kural, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 2022 yılında hazırladığı vasiyetnameyle maddi ve manevi mirasını ve telif haklarını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı bildirildi. Beyoğlu 48. Noterliği'nde doktor raporu ve iki tanığın huzurunda düzenlenen vasiyetname, sanatçının vefatının ardından tartışma konusu oldu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Jülide Kural, vasiyetle ilgili gelişmeler hakkında bugüne kadar sessiz kalmayı tercih etti. Gel Konuşalım programına yaptığı açıklamada çok üzgün ve yasta olduğunu belirten Kural, tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda konuşmak istemediğini ifade etti.

JÜLİDE KURAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı, yazılı açıklamasında usta oyuncunun vefatının üzerinden henüz dört ay bile geçmediğine dikkat çekerek onun emeğine, iradesine ve onuruna saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”