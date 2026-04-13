Kadir İnanır, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından sürdürdüğü tedavi sürecinde önemli bir aşama kaydetti. Uzun süredir beyin damarına pıhtı atması nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, önceki akşam dostlarıyla bir araya geldi.

Uzun zaman sonra ilk kez tekerlekli sandalyeden kalkarak ayakta görüntülenen İnanır’ın son hali, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında sevinçle karşılandı. Paylaşılan görüntülerde usta oyuncunun sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği görüldü.

"FİZİK TEDAVİM ÇOK İYİ GİDİYOR"

Tedavi sürecine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan İnanır, fizik tedavinin etkili olduğunu vurgulayarak, “Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde” ifadelerini kullandı.

Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam süren usta ismin yeniden ayakta görüntülenmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, İnanır’a destek mesajları paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.