Usta oyuncu Kadir İnanır'ın farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı vasiyetinin açılacağı tarih belli oldu. Kamuoyuyla bugüne kadar paylaşılmayan üç vasiyetin, 17 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öğrenildi. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır'ın mal varlığının kimlere ve ne şekilde bırakılmasını istediğine ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. MİRASI MERAK KONUSU OLDU Kadir İnanır'ın vefatının ardından sanatçının geride bıraktığı mal varlığı da merak konusu oldu. İnanır'ın bankalarda önemli miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu öne sürüldü. ÜÇ VASİYET BIRAKMIŞ İnanır'ın yaşamı boyunca üç ayrı vasiyet hazırladığı belirtildi. Sanatçının ilk vasiyetini 2015 yılında, diğer iki vasiyetini ise 2022 yılında noter huzurunda düzenlediği aktarıldı.

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