Usta oyuncu Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. İleri evre akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören İnanır, solunum yetmezliği, zatürre ve gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 26 Haziran 2026 günü saat 18:05’te yaşamını yitirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının 13 Mayıs 2026’dan itibaren solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi altında olduğu, 14 Mayıs’ta yoğun bakıma alındığı ve durumu giderek ağırlaşarak entübe edildiği belirtildi.

Aile adına konuşan yeğeni Levent İnanır, sanatçının hastalık sürecinde büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek, “Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu, çok yoruldu ama direndi” dedi. Sevenlerinin yoğun ilgisine de değinen İnanır, “Onu tanıyan tanımayan herkes dua etti” ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR VASİYETİ YOK"

Aileye yöneltilen “vasiyeti var mıydı?” sorusuna yanıt veren Levent İnanır, “Özel bir isteği yoktu. Biz onu yakışır şekilde uğurlayacağız” diyerek herhangi bir vasiyet bırakmadığını açıkladı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sanatçı için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii’nde cenaze namazı kılınacak.