Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için düzenlenen veda töreni, duygusal anların yanı sıra yaşanan kısa süreli bir gerginlikle de gündeme geldi. Törende gösterilen 'Kuzeyden Gelen Adam' belgeselinde 12 Eylül Askeri Darbesi'nin anlatıldığı bölümde salondaki bazı vatandaşlar Kenan Evren'i yuhaladı. Bunun üzerine bir kişinin gösterdiği tepki, salonda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Kadir İnanır'ın yaşamını ve sanat yolculuğunu konu alan 'Kuzeyden Gelen Adam' belgeselinin gösterimi sırasında, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin işlendiği sahnelerde salondaki bazı katılımcılar Kenan Evren'i yuhaladı.

Bu sırada salonda bulunan bir kişi, "Anma töreni burası. Yuh çekilmez. Cenazeye saygı." sözleriyle tepki gösterdi. Yaşanan sözlü tartışma nedeniyle salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Görevlilerin müdahalesiyle tartışmanın büyümesi önlenirken, tepki gösteren kişinin salondan çıkarıldığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından tören programı kaldığı yerden devam etti.