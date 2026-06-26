Kadir İnanır ile birçok filmde rol alan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Sözcü TV'ye konuştu. İçinizden Biri Ekrem Açıkel programına canlı yayınla bağlanan Koçyiğit şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK MİLLETİ ONU SEVEREK İZLEDİ"

"- Onu seven ona hayran olan onunla birlikte çalışmış el ele omuz omuza emek vermiş hepimizi herkesi çok derinden etkiledi. Çok erken yaşta kaybettiğimizi düşünüyorum. Kadir'in bir tavrı vardı o aslında öyle temiz öyle masum bir kalbi vardır ki onu ancak yakından tanıyan onunla birlikte el ele yürümüş insanlar anlayabilir. Yılların aktörü birbirinden başarı filmlerde yer aldı. Türk Milleti onu severek de izledi. Bu ülkede artık terör dursun, barış dursun, insanlar kol kola girsin. Birlikte ülkemizi kalkındıralım dediği için buna inandığı için Akil İnsan olarak görev aldı.

- Ne yazık ki acımasızca eleştirdiler linç ettiler. Onun ruhunda onun kalbinde nasıl acılar yaşattı. O inandığı yolda yürümeye konuşmaya fikirlerini açmaya devam etti.

"ELİNDEN TUTUP 'SENİ SEVİYORUM HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER' DEMEK İSTERDİM"

- Ne yazık ki yakın zamanda görme imkanım olmadı. Değerli eşi ile telefonda hastalığın gidişatını takip etmeye çalıştık. onu görme imkanı bulamadığım için ellerinden tutup seni seviyorum ve bu ülke için yaptığın her şey için teşekkür etmek isterdim. Yeri hiçbir zaman dolmayacak. Onu sevenler onu izlemeye devam edecekler. Allah rahmet eylesin. Sevenlerin başı sağ olsun."