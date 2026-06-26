Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkan Şoray'a vefat haberini menajeri Bircan Silan telefonla verdi. Haberi alan usta sanatçının fenalaştığı ve telefon görüşmesini sürdüremediği belirtildi.

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Türk sinemasında uzun yıllar boyunca unutulmaz yapımlara imza atmış, beyaz perdenin en sevilen ikililerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

İkili son olarak üç yıl önce düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30. yılı etkinliklerinde bir araya gelmiş, el ele sahneye çıkarak büyük ilgi görmüştü.

SON FOTORĞAFLARI AKILLARA GELDİ

Festival sırasında kuliste çekilen birlikte son fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.

Kadir İnanır'ın vefatı, sanat camiası ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.