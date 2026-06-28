Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayata veda etmesi tüm Türkiye'yi derinden üzerken, vefatının ardındaki acı bir detay dikkat çekti. Usta sanatçının ablası Altun Arıca'nın da İnanır'dan yalnızca üç gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gören 95 yaşındaki Altun Arıca, 23 Haziran'da hayatını kaybetti. Ertesi gün Fatsa'daki Hz. Hamza Camii'nde düzenlenen törenle Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlanan Arıca'nın cenazesine kardeşi Kadir İnanır katılamamıştı. İleri evre akciğer kanseri nedeniyle o günlerde İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen usta oyuncu, ablasının vefatından sadece üç gün sonra, 26 Haziran'da yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı ailede üç gün arayla peş peşe yaşanan ölümler, İnanır ve Arıca ailelerini derinden sarstı. Altun Arıca'nın oğlu olan şarkıcı Soner Arıca ve oyuncu Levent İnanır, önce annelerini toprağa vermenin yasını tutarken, henüz bu süreci atlatamadan dayıları Kadir İnanır'ın vefat haberiyle ikinci kez yıkıldı.