Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır’ın vasiyetinin okunması için görülen dava ise bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi.

''KAFA KARIŞTIRAN DURUM VAR''

Beykoz Adliyesi’nde sanatçının ağabeyi, yeğenleri ve Levent İnanır hazır bulunurken, avukat Hikmet Altun Kalem, “28 mirasçı var” açıklamasını yaptı. Levent İnanır da vasiyetin üç kez değiştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "2018'den beri bu süreç devam ediyor. Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu" diye konuştu. Levent İnanır, dayısının vasiyetini üç kere değiştirmesi hakkında, "O da soru işareti... 2015'te verdiği verdiği vasiyetini, 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?" açıklamasını yaptı.

ESKİ EŞTEN ŞİDDET İDDİASI

Bu açıklamaların ardından eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Levent İnanır’ın kendisini 14 yıl önce darp ettiği iddiasını gündeme getirdi. İnanır ise yeni açıklamasında bu iddiayı kesin bir dille reddetti: ''Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla.''

“ŞİDDET İDDİASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

Hakkında çıkan haberler ve kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine açıklama yapan Levent İnanır, eski eşine yönelik şiddet uyguladığı iddiasını kabul etmedi.

İnanır, “Öncelikle, eski eşime yönelik şiddet uyguladığım yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu şiddeti ben uygulamadım” dedi.

Şiddeti uygulayan kişinin kim olduğunu bildiğini ancak bunu açıklamayacağını belirten İnanır, “Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer, bu yüzden o hiç istenmeyecek şiddeti uygulayan kişiyi burada açıklamayacağım. Ama şunu tekrarlamak isterim o şiddeti kesinlikle ben uygulamadım” ifadelerini kullandı.

İnanır ayrıca Neslihan Acar’ın ileride konuyla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak istemesi halinde bunun tamamen onun kararı olduğunu söyledi.

NESLİHAN ACAR NE DEMİŞTİ?

Levent İnanır’ın vasiyetle ilgili açıklamalarının ardından Neslihan Acar da sosyal medya hesabından Kadir İnanır hakkında uzun bir paylaşım yaptı.

Acar, Kadir İnanır’ı Türkiye sineması için önemli bir isim olarak nitelendirirken, sanatçının barış, adalet ve eşitlik adına bıraktığı mirasa vurgu yaptı. Kadir İnanır’ın kendisine ve çocuğuna kattıkları için minnettar olduğunu belirten Acar, sanatçının kendilerine doğru ve iradeli insan olmanın değerlerini aktardığını ifade etti.

Acar daha sonra Levent İnanır tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Eski eşi tarafından 14 yıl önce darp edildiğini öne süren Acar, bu olaya ait bir fotoğrafın kendisine karşı kullanıldığını söyledi.

“İNANIR SOYADINI DAYIM KULLANMAMI İSTEDİ”

Levent İnanır, kamuoyunda merak edilen “Neden İnanır soyadını kullanıyor?” sorusuna da yanıt verdi.

Gerçek soyadının Arıca olduğunu belirten İnanır, Kadir İnanır’ın çocuğu olmadığını ve kendisini 11 yaşındayken yanına aldığını anlattı.

İnanır, “Levent'i ben yetiştireyim, benim yanımda büyüsün, benim evladım gibi olsun” diyerek annesinden rica ettiğini söylediği dayısının kendisini büyüttüğünü ve okuttuğunu belirtti.

23 yaşına kadar Kadir İnanır ile aynı evde yaşadığını ifade eden Levent İnanır, hayata dair birçok şeyi dayısından öğrendiğini söyledi. İnanır soyadını kullanmasını da Kadir İnanır’ın istediğini belirten Levent İnanır, “Bu soyadını yıllardır gururla taşıyorum ve hayatımın sonuna kadar da taşımaya devam edeceğim” dedi.

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Levent İnanır, daha önce dayısının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalara da açıklık getirdi. Kadir İnanır için “bilinçsiz” ifadesini kullanmak istemediğini belirten İnanır, anlatmak istediğinin ağır hastane sürecinin zaman zaman sanatçının bilincini etkilemesi olduğunu söyledi.

İnanır, Kadir İnanır’ın beynine üç kez pıhtı attığını ve çok ağır ilaçlar kullandığı bir dönem geçirdiğini belirterek, ailenin bu süreçte zor günler yaşadığını anlattı.

Bu dönemde yaşanan bir olayı da paylaşan İnanır, bir gece hemşirelerden takım elbisesini isteyerek galaya gitmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

“HUKUKİ HAKLARIM SAKLI”

Kadir İnanır’ın kendisi için yalnızca dayısı olmadığını, aynı zamanda kendisini büyüten ve yetiştiren kişi olduğunu vurgulayan Levent İnanır, önlerinde hukuki bir süreç bulunduğunu söyledi.

İnanır, sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini dilediğini belirterek, hakkında geçmişte yapılan ve gelecekte yapılabilecek açıklama ve iddialarla ilgili tüm hukuki haklarının saklı olduğunu ifade etti.

Kadir İnanır’ın vasiyetine ilişkin dava ise bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi.