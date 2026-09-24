Kadir İnanır’ın mirası üzerinden başlayan tartışma, eski eşler Neslihan Acar ile Levent İnanır arasında da gerilime neden oldu. Neslihan Acar’ın, eski eşi tarafından tehdit edildiğini iddia etmesinin ardından hukuki süreç başlatıldı.

Acar’ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı verdiği duyuruldu.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Neslihan Acar’ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, hukuki sürecin Acar’ın avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemeden uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir.”

MİRAS TARTIŞMASINDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Neslihan Acar ile Levent İnanır, Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışmada karşı karşıya gelmişti.

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili değerlendirmesinde “Dayımın irade sorunu vardı” ifadelerini kullanmıştı. Acar ise eski eşinin bu sözlerine tepki göstermiş ve kendisi tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

“AÇIKLAMA YAPILMAYACAK”

Acar’ın menajerinin açıklamasında, devam eden yasal süreç nedeniyle konu hakkında kamuoyuna ve basın mensuplarına yeni bir açıklama yapılmayacağı da bildirildi.

Açıklamanın devamında, “Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz” denildi.