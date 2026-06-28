Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, cuma günü zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlanıyor. 

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