Kadir İnanır’ın vefatının ardından ailesi ile 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural arasında mal varlığı ve vasiyet tartışmaları sürüyor. Hürriyet’in haberine göre, oyuncunun banka kayıtlarında 60 milyon TL nakit varlığı bulunuyor.

26 Haziran’da 76 yaşında hayatını kaybeden İnanır’ın, 9 Mayıs 2022’de doktor raporu eşliğinde hazırlattığı vasiyetinde tüm mal varlığını Kural’a bıraktığı belirtiliyor. Resmi vasiyetin 17 Aralık’ta açıklanması beklenirken, bu durumun yeğeni Levent İnanır ile yaşanan anlaşmazlığı da artırdığı aktarılıyor.

TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN EVLERİNİ SATTIĞI İDDİASI

Haberde, 60 milyon TL’nin vasiyette de yer aldığı belirtilirken, İnanır’ın banka hesabında bunun dışında nakit varlığı bulunmadığı öne sürüldü. Uzun süren hastalıkları nedeniyle yüksek tedavi masrafları yaptığı ifade edilen oyuncu, özel hastanelerin yanı sıra Küba’ya da tedavi amacıyla gitmişti.

2018’de beynine pıhtı atmadan önce akciğer kanseri süreci yaşayan İnanır’ın, o dönemde Dalaman’daki yazlığını satarak tedavi giderlerini karşıladığı iddia ediliyor. Sonraki hastalık süreçlerinde ise Ulus’taki evini sattığı öne sürülüyor. Yaşadığı Beykoz’daki evin de merhum iş insanı İsmet Acar tarafından hediye edildiği daha önce dile getirilmişti.

KOLEKSİYONLARIN KASADA BULUNMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İnanır’ın ölümünün hemen ardından yeğeni Levent İnanır’ın, değerli eşyaların sayımı için polis eşliğinde eve girdiği belirtildi. Oyuncunun saat, çakmak ve tespih gibi özel koleksiyonlarının kasada bulunmadığı iddiasının da tutanaklara yansıdığı aktarıldı.

Habere göre, vasiyetten haberdar olan yeğenleri ve aile üyelerinin itirazlarının önemli bir bölümünün bu eşyalar ve mal varlığıyla ilgili olduğu ifade ediliyor.