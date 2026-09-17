Kadir İnanır'ın vasiyetnamesi, bazı aile fertlerine tebligat yapılamaması nedeniyle açıklanması ertelendi. Bu durum, usta oyuncunun mirasını kimlere bıraktığına dair soruları yeniden gündeme taşıdı. KADİR İNANIR'IN MİRASI KİMDE KALACAK? Kadir İnanır'ın mirasını kimlere bıraktığı henüz netlik kazanmazken, İnanır'ın vasiyetnamesinin açıklanması ertelendi. Usta oyuncunun mirasının önemli bir bölümünü Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi. KADİR İNANIR VE JÜLİDE KURAL EVLİ MİYDİ? Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın nikâhı bulunmuyordu. İkilinin 1999 yılında "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde tanıştığı ve 2002 yılından itibaren birlikte olduğu biliniyordu. KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MIYDI? Kadir İnanır'ın biyolojik çocuğu bulunmuyordu.

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