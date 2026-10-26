KADİRLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. KADİRLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/252 Esas

DAVACI :NURULLAH KARA

DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- AKDAM KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİGİ

4- SUMBAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahkememize sunulan 13.06.2026 tarihli raporda; " Dava konusu Osmaniye İli, Sumbas İlçesi, Akdam Köyü sınırları içinde 240 Ada 2 Parselin kuzey doğusu ve 134 Ada 7 numaralı parselin kuzey doğusunda bulunan A harfi ile gösterilen 12571.76m² lik ve B harfi ile gösterilen 4088.76m² tapulama harici alanın tesis kadastrosu öncesinde kısmen çalılık ve taşlık alanda bulunduğu, kısmen de açıklık alanda tesis kadastrosundan sonra imar ihya çalışmalarının başlamış olduğu, 1989 yılına kadar B ile gösterilen taşınmazın tamamında imar ihya çalışmalarının tamamlanmış olduğu, 1999 yılına kadar A ile gösterilen taşınmazın 10949.84m2 lik kısmında imar ihyanın tamamlanmış olduğu, A ile gösterilen kısım içinde 1621.92 m2 lik alanın ise keşiftarihi itibari ile imar ihyanın tamamlanmış olduğu kanaatine varıldığının bildirildiği anlaşılmıştır. Dava konusu 13/06/2026 tarihli, sayısal koordinat değerlerini içeren çaplı krokinin ve raporun sonuç kısmı ile krokide A harfi ile gösterilen 12571.76 m² lik veB harfi ile gösterilen 4088.76m² yönünden hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02576920