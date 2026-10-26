KADİRLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. KADİRLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/253 Esas

DAVACI : SEVGİ KARA

DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- AKDAM KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİGİ

4- SUMBAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahkememize sunulan 15.06.2026 tarihli raporda; " Dava konusu Osmaniye İli, Sumbas İlçesi, Akdam Köyü sınırları içinde 240 Ada 2 Parselin kuzey doğusu ve 159 Ada 2 numaralı parselin kuzeyinde bulunan A harfi ile gösterilen 7681.92m² lik ve B harfi ile gösterilen 4122.98m² ve C harfi ile gösterilen 3939.42m² tapulama harici alanın tesis kadastrosu öncesinde çalılık ve taşlık alanda bulunduğu,tesis kadastrosundan sonra imar ihya çalışmalarının başlamış olduğu, A ve B ile gösterilenkısımlarda imar ihya çalışmalarının 1969 yılı itibariyle tamamlanmış olduğu, C ile gösterilen kısımda ise 1985 yılı itibariyle imar ihyanın tamamlanmış olduğu kanaatine varıldığının bildirildiği anlaşılmıştır. Dava konusu 15/06/2026 tarihli, sayısal koordinat değerlerini içeren çaplı krokinin ve raporun sonuç kısmı ile krokide A harfi ile gösterilen 7681.92m² lik ve B harfi ile gösterilen 4122.98m² ve C harfi ile gösterilen 3939.42m² yönünden hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02576931