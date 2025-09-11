Türkiye’de binlerce nitelikli genç akademisyen, yıllardır üniversitelerde kadro bulmak için mücadele verirken; Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yaşanan son atama, liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalına 1 kişilik Doktor Öğretim Görevlisi alımı ilanına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun eşi Ayfer Hatipoğlu başvurması sonrasında atamasının yapılması dikkat çekti.

TEK KİŞİLİK KADRO AÇILDI VALİ EŞİ GİREBİLDİ

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalına 1 kişilik Dr. Öğretim Üyesi alımı için ilan açtı. İlanda, “Doktorasını Psikoloji Anabilim dalında yapmış olmak Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı ve benliğin farklılaşması üzerine çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Üniversite yönetimi, Hatipoğlu’nun başvurusunu uygun bularak kendisine "Doktor Öğretim Üyesi" unvanıyla kadro verdi.

ÜNİVERSİTE: 3 YILDIR HOCA BULUNAMIYORDU

Konuyla ilgili görüştüğümüz Fırat Üniversitesi Rektörlüğü yetkilisi, iddialara karşı şu açıklamayı yaptı:

-Ayfer hoca İstanbul’da doktorasını yapmış bir kişi. Üniversitede doktor öğretim üyesi olmak için aranan kriterlerin iki katı kadar puana sahip.

-Üç yıldır psikoloji bölümüne hoca bulunamıyor, bu kişide bu kişide doktoralı ihtiyacımız olduğu ve öğrenci alabilmek için bu hocamızı aldık.

-Öte yandan üniversitede 50 saatin üzerinde psikoloji dersi var bugüne kadar Fırat Üniversitesinde psikoloji alanında doktora yapmış hoca bulunamadığı için bu derslerde de yetersiz kalıyordu bu nedenlerden dolayı üç yıldır hoca bulunamayan bölüme bir hocayı bulduk bölümü de açabilmemiz için bu ilanı açtık.

“RÜŞTÜMÜ İSPATLADIM”

Doğrudan kadroya atanan Ayfer Hatipoğlu ise sürece ilişkin eleştirilere şu yanıtı verdi:

-Geçen dönem bu okulda Sosyal Hizmetler bölümünde misafir hoca olarak dersler verdim. Sosyal hizmet bölümü hem sosyolojiden hem psikolojiden de hocaların olması gereken geniş bir bölüm.

-Ben psikoloji lisans, psikoloji yüksek lisans, psikoloji doktora ve üç buçuk yılda Almanya’da lisanslı terapistim. 300 puan istenilen yere 600 puanla geldim. Bu şartları karşılayan kimse olmadı varsa buyursun gelsin.

-Ben vali eşi olduğum için bunu kaşırlar diye tekrar psikoloji okudum. Bunca yıldır taşrada gezen üstelik Beyaz Ev’de rüştümü ispatladım biliyorsunuz.

-Ben haksız bir yere zaten gitmem ne eşimi ne de buraya vesile olan kişileri mağdur edecek bir şekilde asla gitmedim. Orada psikoloji dersini verecek hoca yok. Psikoloji dersini vermek için dışarıdan hoca arıyorlarmış ben bütün bunların hepsini karşıladım.