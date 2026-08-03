İki sezondur pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alan Uzak Şehir dizisinde yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Sezon finalinin ardından yaşanan ayrılıklarla birlikte yeni oyuncular merak edilirken, dizinin kadrosuna usta oyuncu Mustafa Avkıran'ın katıldığı öğrenildi.

UZAK ŞEHİR'İN YENİ SEZON KADROSU GÜÇLENİYOR

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarına devam ediyor. Dizide sezon sonunda yaşanan ayrılıkların ardından yapım ekibi yeni karakterler için çalışmalarını hızlandırdı.

Kulislerden edinilen bilgilere göre, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projeye önemli bir isim daha dahil oldu.

MUSTAFA AVKIRAN "KARTAL" OLARAK EKRANA GELECEK

Türk televizyonunun deneyimli oyuncularından Mustafa Avkıran, Uzak Şehir dizisiyle anlaşma sağladı. Daha önce birçok başarılı projede rol alan Avkıran, Mardin'de çekimleri devam eden dizide "Kartal" isimli sürpriz bir karakteri canlandıracak.

BAŞARILI OYUNCULUĞUYLA TANINIYOR

Mustafa Avkıran, kariyeri boyunca farklı türlerde birçok yapımda rol aldı. "Yaprak Dökümü", "Kuzey Güney", "Çukur" ve "Yeni Gelin" gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncunun, Uzak Şehir'deki karakteri şimdiden merak konusu oldu.

Yeni sezonla birlikte diziye katılacak karakterlerin hikâyeye nasıl yön vereceği ise izleyiciler tarafından bekleniyor.