Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Sezon finalinin ardından birçok oyuncunun hikâyeye veda ettiği öğrenildi.

Reyting başarısıyla dikkat çeken dizide bazı karakterlerin hikâyeden çıkması izleyicileri şaşırttı. Ayrılık haberleriyle birlikte kadroda önemli değişimler yaşandı.

VEDA EDEN İSİMLER BELLİ OLDU

Uzak Şehir'den ayrılan oyuncular arasında Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Ahmet Varlı yer aldı.

Şahin Albora ve Boran Albora karakterlerinin ölerek hikâyeden ayrıldığı belirtilirken, diğer vedaların sezon finaliyle gerçekleştiği öğrenildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ DE YAŞANMIŞTI

Dizide Zeynep Kankonde'nin canlandırdığı Ümmü Sancak karakterinin de kadrodan ayrıldığı, yerine yeni sezonda Banu Fotocan'ın dahil olduğu belirtilmişti.

2 OYUNCUNUN DAHA VEDASINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Uzak Şehir'de Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç, Boran hakkındaki gerçeği Ecmel'e açıklamaya giderken Sadakat'in kurşunlarının hedefi oldu ve yaşanan trajik olayla diziye veda etti.



Birsen Altuntaş'ın aktardığı son bilgilere göre; Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray'ın da yeni sezonda yer almayacağı konuşuluyor.

İpek Arkan'ın canlandırdığı Müjgan karakterinin de yeni sezonda olmayacağı iddia edilirken, Çağla Şimşek'in hayat verdiği İpek karakterinin hikâyeye devam edeceği öğrenildi.



Kadroda yaşanan değişiklikler ve oyuncu vedaları dizinin izleyicileri arasında tartışma yarattı. Kimi izleyiciler dizinin başından bu yana olan oyuncuların gitmesiyle 'Kadro sil baştan yenilendi, neler oluyor' yorumunu yaptı.