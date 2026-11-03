Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunda Arda Güler yer almadı. Milli futbolcu, kadroya alınmamasının ardından İspanyol basınına açıklama yaptı.
Sakatlığı bulunduğuna ilişkin spekülasyonlar üzerine sağlık sorunu olmadığını belirten Arda Güler, "Sakatlığım yok. Kadroda yer almamam tamamen hocamızın kararı" dedi.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.