Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, Zehra Betül Yılmaz'ın kullandığı 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Münevver Lal ise ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Münevver Lal'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.