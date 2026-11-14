Kaza, saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FZ 5094 plakalı otomobil, çift yönlü yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 34 BNT 168 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, caddede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Araç içi kamera görüntülerinde, karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı görüldü.