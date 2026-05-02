AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde kayıplara karışan Gülistan Doku'ya yönelik geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturmanın ardından yeni açıklamalarda bulundu.



Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesinde o dönem yürütülen çalışmalardan Süleyman Soylu'nun sorumlu olduğunu öne sürmesinin ardından bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Soylu, iddiaları reddederek, Doku cinayeti için "Vicdanların rahatlaması için sonuna kadar araştırılmalı" ifadelerini kullandı.





'BEN SİYASETİ ZİHNİMDE BIRAKTIM'



Soylu, Meclis çalışmalarına aktif şekilde katılmadığını belirterek "Meclis’e gücüm yettiğince gidiyorum ama o kadar çok devam ettiğim de söylenemez. Haftada 1 gidiyorum.Meclis’in müdavimi değilim çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince veleddallin amin" şeklinde konuştu.



'Ben siyaseti kafada bıraktım' sözleriyle mevcut durumunu açıklayan Soylu'ya sosyal medyada çok sayıda hesap "O zaman neden maaş almaya devam ediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.





Halihazırda AKP İstanbul Milletvekili olan Soylu, bu görevinden aylık 273 bin TL vekil maaşı alıyor. Ayrıca emekli milletvekili de olan Soylu, 177 bin TL de emekli vekil maaşı almakta.