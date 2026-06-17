Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Atatürk Baraj Göleti'nde, bu yıl bölgede etkili olan bereketli yağışların ardından su seviyesinde ciddi bir artış yaşandı. Tam doluluk kapasitesine ulaşan baraj göletinin Kahta kesiminde sular kıyıya doğru taştı. Kıyıda bulunan bazı kafe ve lokantaların müşteri ağırladıkları oturma alanları ile otoparkları tamamen sularla kaplandı.
İŞLETMECİLER ZORDA
Gölet kıyısında, Yeni Mahalle mevkiinde yer alan ve kısmen sular altında kalan bir lokantanın işletmecisi olan Yılmaz Saray, mekanının bahçe bölümünün kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.
Durumla ilgili yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Saray, aldıkları bilgileri şu sözlerle aktardı:
Bölgedeki işletme sahipleri, suların çekilmesiyle birlikte temizlik çalışmalarına başlayarak hizmetlerine normal seyrinde devam etmeyi umut ediyor.