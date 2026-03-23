RESTORAN VE KAFELERDE 'DETAYLI MENÜ' DÖNEMİ BAŞLIYOR

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğinde önemli bir yeniliğe imza attı. Yapılan güncellemeyle birlikte, toplu gıda tüketilen mekanlarda sunulan yiyecek ve içeceklerin besin değerlerinin ve içerik detaylarının müşterilerle şeffaf bir şekilde paylaşılması zorunlu hale geliyor.

MENÜLERDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

Yeni düzenlemeye göre işletmeler, müşterilerine sundukları gıdalarla ilgili şu detayları açıkça belirtmek zorunda olacak:

Ürünün temel bileşenleri

Enerji (kalori) miktarı

Alerjen madde içerikleri

Alkol veya domuz türevi bileşen barındırıp barındırmadığı

BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Müşterilerin bu detaylara kolayca erişebilmesi uygulamanın temel şartı. İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler veya dijital ekranlar üzerinden sunabilecek. Teknolojik ve pratik bir çözüm arayan mekanlar QR kod sistemini de kullanabilecek. Ancak QR kod tercih edildiğinde, menü üzerinde müşterilerin sistemi nasıl kullanacağına dair açık yönlendirmeler bulunması gerekecek.

SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ TÜKETİM HEDEFLENİYOR

Bu kural değişikliğinin asıl amacı, halk sağlığını korumak ve tüketicilerin beslenme alışkanlıkları konusunda daha bilinçli kararlar almasını sağlamak. Sipariş verirken yiyeceklerin kalori ve içerik bilgilerini net bir şekilde gören müşteriler, kendi diyetlerine ve sağlık gereksinimlerine en uygun seçimleri kolaylıkla yapabilecek.

İşletmeler İçin Geçiş Takvimi

Bakanlık, sektörün bu yeni sisteme sorunsuz entegre olabilmesi için işletmelerin büyüklüğüne göre kademeli bir geçiş süreci (3 aydan başlayarak uzayan bir takvim) belirledi:

- Ulusal zincir restoranlar: 1 Temmuz 2026'ya kadar.

- Aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmeler: 31 Aralık 2026'ya kadar.

Diğer tüm işletmeler: İçerik bildirimleri için 31 Aralık 2026, kalori bildirimleri için ise 31 Aralık 2027'ye kadar yeni kurallara uyum sağlamış olacak.