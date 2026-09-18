Her şey, Mateusz Tałpasz’ın Wrocław Teknoloji Parkı’ndaki bir kafeteryada otururken tanık olduğu ilkel yöntemle başladı. Çalışanların öğle yemeklerini deftere elle kaydetmesi ve muhasebecilerin bu hesapları eşleştirmek için günlerce uğraşması, Tałpasz’ın dikkatini çekti.

Yaklaşık 70 çalışanı olan şirketlerin yemek yardımlarını, sosyal güvenlik kesintilerini ve faturalarını manuel olarak yönetmesinin yarattığı zaman kaybını gören girişimci, tüm bu karmaşık süreci dijitalleştirme kararı aldı. Şirket içi yemek yönetimini otomatikleştirmek amacıyla SmartLunch platformunu kuran Tałpasz için bu zahmetli süreç, büyük bir iş fırsatının ilk kıvılcımı oldu.

GÖZDAĞI VEREN BAŞLANGIÇLAR VE STRATEJİK KIRILMA

Harika fikirlerin olgunlaşması zaman alır; SmartLunch için de süreç ilk günden itibaren kusursuz işlemedi. Fikrini piyasaya sürdüğünde sert zorluklarla karşılaşan Tałpasz, ilk tabletlerin donması ve teknik aksaklıklar yüzünden kasaları açıp sistemleri elle düzeltmek zorunda kaldı. İlk 10 ay boyunca müşteri bulmakta zorlanan girişim, ofis sektöründe tutunamayınca odağını dev fabrikalara çevirdi.

İlk büyük kırılma noktası, yüzlerce çalışanı olan Bombardier fabrikasıyla yapılan anlaşma oldu. Başlangıçta ayda 5.000 zlotiden (yaklaşık 1.173 euro) az kazanan ekip, doğru menü modelleri ve komisyon sistemleriyle adım adım ivme kazandı.

DÜNYA DEVLERİYLE GELEN MİLYON EUROLUK BAŞARI

Restoran sahiplerine aylık yüzlerce yemek satışı garantisi vererek %10 civarında bir komisyon modeli oluşturan SmartLunch, lojistik süreçlerini basitleştirerek hızla büyüdü. Bölgenin en büyük üreticilerinden Toyota ile imzalanan sözleşme ise sektörde adeta bir domino etkisi yarattı.

Toyota referansını gören diğer küresel markalar da sistemle anlaşmaya başladı. Hizmetten memnun kalan çalışanların gittiği yeni şirketlere SmartLunch’ı tavsiye etmesiyle ağ organik olarak katlandı. Başlangıçta ilkel bir defter kaydını ortadan kaldırmak isteyen 36 yaşındaki Mateusz Tałpasz, bugün 50 milyon euroyu aşan serveti ve dünyaca ünlü iş ortaklarıyla gıda otomasyon sektörünün öncülerinden biri konumunda.