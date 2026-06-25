Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy'de bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen kimliği belirsiz şüpheli, bilinmeyen bir nedenle çalışanı tekme ve yumruklar atarak darbetti. VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. SALDIRI KAMERADA Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kafe çalışanını darbetmesi ve saldırının ardından kaçtığı anlar yer aldı.

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