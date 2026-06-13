Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir mekanda bulunan Nurullah B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Kafenin içerisinde başlayan tartışma, tarafların dışarı çıkmasıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şüpheli, yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek Nurullah B.'yi bacağından yaraladı ve olayın ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Nurullah B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi tespit edip yakalamak amacıyla çalışma başlattı.