Konya’da eşiyle birlikte bir kafeye giden kadın, tuvalete girdiğinde tavandaki avizenin içinde cep telefonu bulunduğunu fark etti. Durumu eşine bildirmesinin ardından telefonda yapılan incelemede, kadının tuvalete girdiği anlara ait görüntülerin kaydedildiği belirlendi.

TELEFONU AVİZEYE YERLEŞTİRDİ

Yapılan araştırmada, kafede garson olarak çalışan sanığın, kadın tuvalete girmeden önce cep telefonunun kamera kaydını açarak cihazı avizenin içine yerleştirdiği tespit edildi. Sanık hakkında Konya 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, eylemin sanığın mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezayı artırdı ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Sanık avukatının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, sanığın söz konusu eylemi gerçekleştirebilmesi için kafede garson olarak çalışmasının zorunlu olmadığına karar verdi. Sanığın garson olmasının eylemi gerçekleştirmesi açısından herhangi bir kolaylık veya avantaj sağlamadığı değerlendirmesinde bulunan daire, ceza artırım koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada mahkeme, sanığa “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulanan ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca hapis cezasının ertelenmesine ve sanık hakkında 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar verdi. Görüntülerin kaydedilmesinde kullanılan cep telefonunun da müsadere edilerek devlet tarafından alınmasına hükmedildi. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, 1 yıl 8 aylık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.