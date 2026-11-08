Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yönetiminde kritik bir yere sahip olan Beyaz Saray Basın Sözcülüğü pozisyonu için yaptığı sürpriz teklifin reddedildiği öne sürüldü. Trump'ın görevi teklif ettiği karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'ın bu görevi geri çevirdiği bildirildi.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, eski sözcü Katie Zacharia'nın koltuğa oturduktan yalnızca beş gün sonra görevinden ayrılması üzerine Trump, büyük önem atfettiği sözcülük makamı için yeni bir isim belirleme konusunda zorlu bir süreçten geçiyor. Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı resmi paylaşımla yakın dostu olan Dana White’a Beyaz Saray sözcülüğü görevini teklif ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

DANA WHITE SORUYU YANITSIZ BIRAKTI, WASHINGTON'A GİDİYOR

İddiaların merkezindeki isim Dana White, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Teklifi kabul edip etmediğine dair net bir açıklama yapmayan White, ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla pazartesi günü başkent Washington'a gideceğini söylemekle yetindi.

KOLTUK 5 GÜNDE BOŞALMIŞTI

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü makamında son dönemde yaşanan hızlı ayrılıklar dikkat çekmişti. Önceki sözcü Karoline Leavitt'in yerine atanan Katie Zacharia, göreve geldikten sadece 5 gün sonra istifa ederek ayrılmış, bu durum yönetim içerisinde yeni sözcü arayışlarını hızlandırmıştı. White'ın teklifi resmen geri çevirip çevirmediğinin başkentteki görüşmenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.