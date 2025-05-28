Olay, 21 Mayıs 2025’te saat 02.00 sıralarında Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A., eski çalıştığı kafenin demir kapısının sürgüsünü kaydırarak içeri girdi.
Kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesindeki 700 lirayı alan şüpheli, paraları poşete koyarak iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Polis Operasyonuyla Yakalandı
Kafeyi açmak için gelen iş yeri sahibi Sevim Ş.’nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Gurbet A.’yı saklandığı adrese düzenlenen baskınla gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunda, “İş yerine girdim ama paraları çalmadım. Poşetteki eşyalar benim şahsi eşyalarımdı, onları almak için gittim” diyerek kendini savunan Gurbet A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklama Kararı
Mahkemeye çıkarılan Gurbet A., hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.