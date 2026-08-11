Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek görsel ve ifadelerin kullanımına ilişkin kuralları yeniden gündeme getirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, özellikle kanatlı hayvan ürünlerinde kullanılan görsellere dikkat çekildi.

Mevzuata göre, ürünün gerçek üretim koşullarını farklı gösteren görseller kullanılamıyor. Bu kapsamda kafes sisteminde yetiştirilen tavuklardan elde edilen ürünlerin ambalajlarında, hayvanların açık alanda ve yeşil çayırlarda serbestçe dolaştığı izlenimini veren fotoğraf veya çizimlere yer verilemiyor.

Düzenlemeyle tüketicinin, ürünün serbest gezen tavuklardan elde edildiğini düşünmesine yol açabilecek ambalaj tasarımlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AMBALAJDA “KÖY ÜRÜNÜ” ALGISI OLUŞTURULAMAYACAK

Gıda Bülteni'nin haberine göre, kurallar yalnızca tavuk görselleriyle sınırlı değil. Gıda ürünlerinin marka ve ambalaj tasarımlarında, gerçekte böyle bir üretim yöntemi bulunmadığı halde “köy ürünü” izlenimi oluşturacak ifadeler ve görseller de kullanılamıyor.

“KÖY” VE “GELENEKSEL” GİBİ İFADELERE DİKKAT

Süt ve süt ürünlerinde de bazı ifadelerin kullanımına sınırlamalar getiriliyor. “Köy”, “ev”, “geleneksel”, “çiftlik” ve “%100” gibi ifadelerin belirli ürünlerde kullanılmasına izin verilmiyor. Böylece ambalaj üzerinden tüketicide gerçekte bulunmayan bir kalite veya üretim yöntemi algısının oluşması engelleniyor.