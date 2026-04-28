İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yunus polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, park halindeki bir takside sıra dışı bir yöntemle gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, 21 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisleri, devriye görevi esnasında şüphelendikleri park halindeki bir taksiyi ve içerisinde bekleyen 3 kişiyi kontrol etmek amacıyla incelemeye aldı. Araçta yapılan kontroller sırasında, takside bulunan POS cihazının ekranındaki "Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz" şeklindeki uyarı polislerin dikkatini çekti.
POS CİHAZINDAN KOKAİN ÇIKTI
Söz konusu uyarı üzerine POS cihazını incelemeye alan ekipler, cihazın fiş rulosunun takıldığı hazneyi açtı. Yapılan kontrolde, bölümün içerisine gizlenmiş 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin bulunması üzerine araçta yer alan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 Türk Lirası, 800 dolar ve 20 euro nakit para ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.