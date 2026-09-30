Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende ticarette belgelendirme esasları yeniden yapılandırıldı. Alışveriş sonrasında verilen fiziki kâğıt fişlerin yerini aşamalı olarak dijital iletim yöntemleri alıyor.

Günümüzde bazı mağazalarda uygulanmaya başlanan SMS ve e-posta ile fiş gönderimi, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yaygınlaşmasıyla standart hale getiriliyor. Satış anında oluşturulan e-Arşiv Fatura ve e-Fatura belgeleri, ilave bir yazılım veya donanıma ihtiyaç duyulmadan doğrudan POS cihazları üzerinden dijital kanallarla müşteriye ulaştırılabiliyor.

BİLGİ FİŞİ UYGULAMASINDA KADEMELİ GEÇİŞ

Yapılan düzenlemeyle birlikte perakende alışverişlerde sıklıkla kullanılan "bilgi fişi" uygulamasının da adım adım sonlandırılması öngörülüyor.

Halen kâğıt fiş verilen işletmeler bulunmakla birlikte, sisteme uyum sağlayan mağazalarda süreç dijitale kaydırılıyor. Eski sistemde fatura limitini aşan işlemler için önce POS cihazından bilgi fişi verilip e-fatura sonradan düzenlenirken, yeni altyapıya geçen işletmelerde ödeme anında doğrudan e-fatura veya e-arşiv fatura oluşturularak kâğıt kullanımı azaltılıyor.

2027 YILINDA BÜTÜN FATURALAR DİJİTAL OLACAK

Belirlenen takvime göre 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla tüm faturaların tamamen elektronik ortama aktarılması hedefleniyor. İlgili tebliğ kapsamında, basit usule tabi mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için uygulanan 3 bin TL'lik alt sınır 2027 yılında tamamen kaldırılacak. Bu tarihten itibaren işlem tutarına bakılmaksızın tüm faturalar dijital ortamda tanzim edilecek.

CİHAZ GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DENETİMLER

E-belge düzenleme kapasitesine sahip yeni nesil cihazların üretimi ve veri güvenliği aşamaları sıkı teknik incelemelere tabi tutulacak. İlgili cihazlar yetkili teknik inceleme ve standart kurumları tarafından onaylandıktan sonra resmi internet portalı üzerinden ilan edilecek. Üretici firmalar, verilerin korunması ve saklanması hususunda özel entegratörlerle aynı yasal sorumluluğa sahip olacak.