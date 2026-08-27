Hazine ve Maliye Bakanlığı, genelgenin ardından 2 yılda kamuda 484 milyar liralık tasarruf yapıldığını savunsa da iktidarın taşıt sevdası bitmedi. İktidar, hava ve kara taşıtları için bu yıl 8.4 milyar liralık harcama yaptı.

Devlette 119 bin 752 makam ve hizmet aracı var ama buna rağmen taşıt kiralama ve satın almalar devam ediyor. 2024’te çıkarılan tasarruf genelgesi ile 3 yol boyunca yeni taşıt alınmamasının istenmesi kağıt üzerinde kaldı. Yılın ilk 7 kara ve demiryolu taşıtı kiralanmasına 3 milyar 489 milyon lira, satın almaya ise 1 milyar 729 milyon lira harcandı. Hava taşıtlarında ise aynı dönemde kiraya toplam 3 milyar 181 milyon lira ödendi. Böylece toplam fatura 8 milyar 399 milyon lira oldu. Bu yılki taşıt alımı gideri 1 milyar 728 milyon 852 bin lira olurken bunun 1 milyar 317 milyon 981 bin lirasını demiryolu taşıtları, 406 milyon 109 bin lirasını da kara taşıtları oluşturdu.

13 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞTI

Kamunun taşıt alımlarına ödediği tutar 2025’te 13 milyar 822 milyon lira seviyesindeydi. Hava taşıtı kiralama giderlerinde en yüksek harcama, orman yangınlarının arttığı temmuz ayında yapıldı. Yılın ilk yedi ayında hava taşıtı kiralamalarına toplam 3 milyar 181 milyon 127 bin lira verildi. 2025 yılının tamamındaki hava taşıtı kiralamanın maliyeti ise 13 milyar 392 milyon 293 bin liraydı.