KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2026 YILI DAMACANA, BARDAK VE ŞİŞE SU ALIM İŞİ

2026 Yılı Damacana, Bardak Ve Şişe Su Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/550902



1- İdarenin 1.1. Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123210953 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 Yılı Damacana, Bardak Ve Şişe Su Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Damacana İçme Suyu (19lt): 20.000,00 adet 180 cc Bardak Su (60'lı): 25.000,00 koli 033 cc Pet Şişe Su (12'li) : 5.000,00 paket 19 LT Dönüşümsüz(Damacana): 5.000,00 adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kağıthane Belediyesi Sadabat Hizmet Binası ve Diğer Ek Hizmet Binaları ile İlçe sınırları dahilindeki Mahalle Konakları ve Kültür Merkezleri 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanıp iş yeri teslimi yapıldıktan sonra işin süresi yıl sonuna kadardır. Aylık hakedişler düzenlenecektir. Yüklenici, sözleşme konusu malları, sözleşmenin süresi içerisinde, nakliyesi kendisine ait olmak üzere, nakliye ve boşaltma için yeterli sayıda kişi ile düzgün ve sağlam bir şekilde, irsaliyesi ve faturası ile birlikte; Teknik Şartnameye uygun, her türlü malzeme ve imalat hatalarından arınmış ve hasarsız olarak, İdarenin bildireceği miktar ve terminlerde peyderpey belediye binası ve diğer sosyal tesislerde katlara çıkartılarak teslim edilecektir. İdare tarafından telefonla sipariş verildikten sonra sipariş konusu mallar, en geç 1 gün içerisinde teslim edilecektir. Sipariş miktarının az veya çok olması, siparişin geç teslim edilmesine gerekçe gösterilemez. Teslim sırasında uygun bulunmayan mallar, yenileriyle değiştirilmek üzere Yükleniciye iade edilecek ve bu malların kabul işlemi uygun mallar teslim edilinceye kadar yapılmayacaktır. . Mallar, orijinal ambalajında teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İstekliler, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı imalatçı değilse imalatçı firma ile yapılan Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi ile imalatçı firmaya ait Sağlık Bakanlığı Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı

İstekliler,İşletme İzin Belgesi,Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesini açıklamaya uygun bir şekilde sunacaktır 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

İmalat Yeterlik Belgesi

İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

Yukarıdaki belgeler ile ilgili açıklamalar 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: NUMUNE GÖRÜNDÜ BELGESİ

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.





