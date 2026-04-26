2026 YILI YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE ÜNİFORMA MAL ALIM İŞİ

2026 YILI YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE ÜNİFORMA MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/722274



1- İdarenin 1.1. Adı : KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123210953 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 20.05.2026 - 12:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE ÜNİFORMA MAL ALIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2026 YILI İÇERİSİNDE PERSONELE VERİLMEK ÜZERE 31 KALEM YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE ÜNİFORMALAR ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fen İşleri Müdürlüğü (Yol Bakım Şefliği) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Başşöförlük-İç Temizlik-Güvenlik-Daire Amirliği) Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yüklenici yazlık iş kıyafetleri sözleşmesini imzalanmasına müteakip 40 takvim gününde teslim edilecektir. Yazlık iş kıyafetleri kamuda yazlık kıyafet uygulamasına geçildiği dönemde teslim edilecektir. Yüklenici yapılacak malzemelerin numunelerini idareye göstermeden imalata başlamayacaktır. Kıyafetlerin bedenleri için yüklenici tarafından beden setleri ilgili birimlere bırakılıp beden listeleri oluşturulacaktır. Beden ölçülerinde yaşanacak problemlerde yüklenici sorumludur. İş kıyafetlerinde ilk dağıtım esnasında ürüne uygun olarak kısmi tadilat (paça boyu, yırtılma, sökülme) durumlarında yüklenici bu hizmeti vermelidir. Malların teslim aşamasında imalat hatası olması durumunda, kalıpların farklı olması durumunda iade edilip yenisi ile değiştirilir. Ürünler müdürlükler tarafından verilen isim/beden listelerine uygun olarak ambalajlar halinde teslim edilecektir. (Örneğin Çevre Koruma ve Kontrol Müd. Tshirt-Pantolon-Yağmurluk -Ayakkabı) Ürünler mesai günü ve saatleri içerisinde hangi birimi ilgilendiriyorsa oraya o birimin yetkilisine bizzat teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saat dışında mal kabulü yapılmayacaktır. Ürün ölçüleri için yüklenici beden seti ölçü alıp idarenin onayı alındıktan sonra üretime başlanmalıdır. Ölçülerden kaynaklanan problemlerde tedarikçi sorumludur. Beden ölçüsü uymayan iş elbiselerinin değiştirilmesi yükümlülüğü de tedarikçiye aittir. Yüklenici; ihale dokümanındaki müdürlüklerin ürün dağılımı tablolarına bağlı kalarak üretim yapılacaktır. İdare müdürlüklerin taleplerine göre uygun üretilmeyen ürünleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Armalar, baskılar, reflektörler ve dikim ücreti teklif fiyatına dahildir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.



4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

İmalatçı Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.5. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: NUMUNE GÖRÜNDÜ BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

İş elbiseleri satışı yapmış olmak veya iş güvenliği ekipmanı satışı yapmış olmak, kişisel koruyucu donanım satışı yapmış olmak benzer işler olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



