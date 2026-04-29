KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI
Kağıthane Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2026 YILI YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE ÜNİFORMA MAL ALIM İŞİ ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale kayıt numarası
|:2026/722274
|1-İdarenin
|a) Adresi
|:Merkez Mh. Lalezar Sk.No:1 34406 - KAĞITHANE / İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|: Tel: 2123210953 Fax: 2122942041
|c) Elektronik posta adresi
|: fozcan@kagithane.bel.tr
|ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
|: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:-
|b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|: www.sozcu.com.tr - TÜNAYDIN (YYN-000746) 26.04.2026
|3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
|: İhale dokümanında herhangi bir değişiklik olmadan ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yeni ihale tarihi: 22.05.2026
