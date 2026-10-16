KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONTEYNER STOPERİ VE DELİNATÖR SATIN ALINACAKTIR



“KAĞITHANE İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ETRAFINDA KULLANILMAK ÜZERE KONTEYNER STOPERİ VE DELİNATÖR ALIM İŞİ” mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1984580

1- İdarenin 1.1. Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02122942062 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 06.11.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : “KAĞITHANE İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ETRAFINDA KULLANILMAK ÜZERE KONTEYNER STOPERİ VE DELİNATÖR ALIM İŞİ” 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 3000 ADET DEMİR KONTEYNER STOPERİ 4000 ADET PLASTİK DELİNATÖR

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kağıthane İlçesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 30 takvim günü içerisinde idarenin belirlediği kalem ve miktarda mal ilk sevkiyat olarak idareye teslim edilecektir. Kalan kısım sözleşme süresi içerisinde teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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