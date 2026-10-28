CHP'nin "mutlak butlan" kararı sonrası kayıplarına bir yenisi daha eklendi.
Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Kağıthane Belediye Meclisi'nde görev yapan 11 CHP'li meclis üyesi, partilerinden istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldı.
Söz konusu katılımlardan 2'sinin aynı zamanda İBB Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.
Geçişlerin ardından CHP'nin Kağıthane Belediye Meclisi'nde üç üyesinin kaldığı ifade edildi.
İŞTE O 11 İSİM...
CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan meclis üyelerinin isimleri şöyle:
- Soner Berberoğlu (İBB ve Kağıthane Belediye Meclis Üyesi)
- Nazlı Akyüz (İBB ve Kağıthane Belediye Meclis Üyesi)
- Vural Koçyiğit
- Zafer Özcan
- İsmail Ay
- Kemal Eken
- Filiz Yıldırım
- Birsen Konak
- Ali Ateş
- Mehmet Ali Kaya
- Çetin Özcan