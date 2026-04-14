Olay, 2 Mart Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (16) yönetimindeki 35 BNN 920 plakalı motosiklet, caddede seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.S.H. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, yaya M.S.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün kız arkadaşı G.İ. (16) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Şişli’de bulunan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan yaya M.S.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücü M.K.’nin olay yerinden kaçtığı, motosikletin ise arkadaşları tarafından saklandığı belirlendi.

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye “sürücü belgesiz araç kullanmak” ve “kaza yerini terk etmek” maddelerinden; araç sahibine ise “sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak” ve “muayenesiz araç kullandırmak” maddelerinden toplam 146 bin 217 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.