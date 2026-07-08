Yangın, Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı yoğun dumanla kapladı. Üst katlarda bulunan vatandaşlar dumandan korunmak için cam ve balkonlara çıkarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni yardımıyla aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 7 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.