Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde pazar günü saat 20.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir hareketlilik yaşandı. Sokakta tamamen çıplak halde dolaşarak bağıran Salih A. (28), çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir markete daldı.

Yüzünde kan izleri olduğu görülen ve mühendis olduğu öğrenilen Salih A., market içerisinde İngilizce "Bomba" diye bağırarak içerideki müşterilere saldırmaya başladı. Panikleyen vatandaşlar dükkandan dışarı kaçışırken, saldırgan tavırlarını sürdüren şüpheli bir süre sonra marketten çıktı.

OTOMOBİLİN ALTINA GİRİP POLİSE KAFA ATTI

Çevredekileri tehdit etmeye devam eden Salih A., ardından yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin altına girerek saklandı. İhbar üzerine adrese Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi.

Aracın altında çıplak halde yatan şüpheliyi çıkması için uyaran polis ekipleri, sert dirençle karşılaştı. Bulunduğu yerden çıkmamak için direnen Salih A., müdahale esnasında bir polis memuruna başıyla vurarak saldırdı.

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NE YATIRILDI

Güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Salih A., önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından emniyete götürüldü.

Hakkında "Çevreye rahatsızlık vermek" ve "Müstehcenlik" suçlarından adli işlem başlatılan mühendis, savcılık talimatı ve kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.